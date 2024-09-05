РФ закупала запчасти для 25-летних станков ASML для производства микросхем в дронах

Несмотря на санкции в течение 2022-2023 годов, Россия смогла закупать запчасти для 25-летних станков нидерландского производителя ASML для производства микросхем, используемых в российских дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Trouw .

Газета проводила расследование, ссылаясь на полученные российские таможенные документы.

В материале говорится об оборудовании 1990-х годов, в том числе системы PAS-5500. Они компанией уже не создаются, однако все еще применяются в производстве.

Согласно материалам газеты с, российские компании импортировали запчасти для подержанных машин ASML не менее 170 раз. Они могли использоваться для поддержания работоспособности систем PAS-5500. Машины этих систем часто восстанавливаются или продаются как применяемые, что позволяет продолжать их эксплуатацию.

Как сообщают журналисты, системы PAS-5500 хоть и официально не подпадают под категорию "двойного назначения" с возможным военным применением, однако они все еще полезны для производства аналоговых микросхем.

Эти микросхемы могут использоваться в беспилотниках и других военных системах, которые Россия применяет в войне против Украины.

В материале напоминают, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Европейский Союз ввел санкции, запрещающие продажу электронного оборудования и технологий в Россию. Однако российские фирмы смогли обойти эти ограничения из-за закупок запчастей на вторичных рынках через посредников в Китае.

Расследованием заинтересовались журналисты Reuters. Они направили запрос в компанию ASML, чтобы получить комментарий по информации газеты Trouw.

"ASML не продает товары или услуги в Россию и не взаимодействует с российскими дистрибьюторами. За последние годы ASML ничего не отправляла в Россию, и санкции ограничивают продажи в Россию систем PAS и Twinscan, а также запчастей", – говорится в ответе компании.

В Reuters не смогли независимо проверить сообщение.

Компания ASML

ASML является нидерландской многонациональной промышленной компанией. Ее считают самым крупным технологическим производителем в Европе. Компания известна своими передовыми системами литографии, используемыми для создания микросхем.

В настоящее время ASML является крупнейшим поставщиком систем фотолитографии для преимущественно полупроводниковой промышленности. Компания также создает машины для производства интегральных схем.

Машины ASML использовались в РФ для производства микросхем в Зеленограде на заводе "Микрон". Также известно, что еще в 2008 году в России использование литографов ASML планировалось на фабрике "Ангстрем-Т", которая в свою очередь была разработчиком и производителем полупроводниковых изделий, от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров.

Из открытых источников можно узнать, что продукция нидерландской компании активно использовала Научно-исследовательский институт системных исследований РАН, против которого в 2022 году ЕС, США и Украина ввели санкции.