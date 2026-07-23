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РФ закупает у Индии бензин, произведенный из ее же собственной нефти, - FT

16:20 23.07.2026 Чт
2 мин
Десятки тысяч тонн бензина должны прибыть в российский порт уже в воскресенье
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Россия ожидает партию бензина из Индии, поскольку вынуждена импортировать его после ударов украинских дронов по своих НПЗ. Это топливо изготовлено из российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным аналитической компании Kpler, танкер, перевозящий 42 тысячи тонн бензина, произведенного на индийском НПЗ в Вадинаре, должен прибыть в нефтяной терминал на севере России в воскресенье.

Груз топлива сначала был загружен на судно Agni в Вадинаре 18 июня. Позже, 6 июля, танкер полностью перегрузил весь груз на судно Garnet у средиземноморского побережья Египта. По состоянию на 22 июля Garnet направлялось к северу вдоль побережья Норвегии.

FT сообщает, что 49% индийского НПЗ в Вадинаре принадлежит "Роснефти", а более 90% нефти, которая там перерабатывается, поступает из РФ.

Издание отмечает, что это придает иронии ситуации, когда переработанная российская нефть возвращается из страны, которая с 2022 года стала ее главным импортером морским путем.

Топливный кризис в России

Напомним, за последние два месяца украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. В результате дефицит горючего затронул около 50 миллионов россиян.

После серии ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ дефицит горючего ощутили и российские войска. По сообщениям, оккупанты жалуются на острую нехватку бензина и дизеля для заправки военной техники.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признал трудности с обеспечением горючим, однако заверил, что ситуация якобы "не критична".

На фоне дефицита Россия начала забирать бензин из Беларуси, который предназначался для экспорта в страны Центральной Азии.

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