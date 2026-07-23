РФ закупает у Индии бензин, произведенный из ее же собственной нефти, - FT

Согласно данным аналитической компании Kpler, танкер, перевозящий 42 тысячи тонн бензина, произведенного на индийском НПЗ в Вадинаре, должен прибыть в нефтяной терминал на севере России в воскресенье.

Груз топлива сначала был загружен на судно Agni в Вадинаре 18 июня. Позже, 6 июля, танкер полностью перегрузил весь груз на судно Garnet у средиземноморского побережья Египта. По состоянию на 22 июля Garnet направлялось к северу вдоль побережья Норвегии.

FT сообщает, что 49% индийского НПЗ в Вадинаре принадлежит "Роснефти", а более 90% нефти, которая там перерабатывается, поступает из РФ.

Издание отмечает, что это придает иронии ситуации, когда переработанная российская нефть возвращается из страны, которая с 2022 года стала ее главным импортером морским путем.

Топливный кризис в России

Напомним, за последние два месяца украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. В результате дефицит горючего затронул около 50 миллионов россиян.

После серии ударов Сил обороны Украины по российским НПЗ дефицит горючего ощутили и российские войска. По сообщениям, оккупанты жалуются на острую нехватку бензина и дизеля для заправки военной техники.