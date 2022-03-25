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До 60% російських ракет мають технічні несправності, - Reuters

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 03:45
До 60% російських ракет мають технічні несправності, - Reuters Російська ракета (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

За оцінками США, кількість відмов при запуску російських ракет середньої та великої дальності досягає 60%. Цим пояснюються посередні операції вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи США, посилаючись на розвіддані умовах анонімності, не повідомляють, що саме є причиною високого відсотка відмов російських ракет. Один з чиновників сказав, що відсоток відмови російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%.

На цьому тижні представники Міністерства оборони США повідомили, що, за оцінками Пентагону, з початку війни Росія запустила понад 1100 ракет.

Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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