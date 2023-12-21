В РФ захотели присоединить к себе Узбекистан. Ташкент вызвал посла "на ковер"

Отмечается, что во время встречи к чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации Олегу Мальгинову в принципиальной форме доведено, что в Узбекистане с чувством глубокой обеспокоенности воспринято высказывание сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к РФ.

"Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к большому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", - говорится в заявлении.

Также в МИД сообщили, что подобные заявления, широко распространенные в российских СМИ, имеют заведомо провокационный характер.

Позиция России

Мальгинов со всей ответственностью заявил, что высказывания Прилепина "даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана".

Посол подчеркнул, что "в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Мальгинов также отметил, что в ближайшее время МИД России планирует дать комментарий по этому инциденту.

Угрозы и имперские замашки России в отношении других стран

В прошлом году спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску с помощью псевдореферендума.

Недавно российский диктатор Владимир Путин сегодня начал угрожать Латвии. Причиной для этого стали якобы "притеснения русскоговорящего населения".

Также Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, чтоРФ направит к финской границе войска.