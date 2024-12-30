РФ запустила по Украине 43 "Шахеды": как отработала ПВО

По данным Воздушных сил, с 19:00 воскресенья, 29 декабря, до 09:00 понедельника, 30 декабря, противник атаковал 43 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками других типов из Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбит 21 ударный дрон типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы других типов в Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Во время работы ПВО в Харьковской и Одесской областях из-за падения сбитых БпЛА повреждены частные дома граждан.

Последствия атаки на Одесскую область

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

"Наши силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей. В результате падения обломков в Раздельнянском районе повреждено остекление окон, фасады и крыши пяти жилых домов без последующего горения", - написал он.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Последствия атаки на Харьковскую область

По данным председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, во время атаки было зафиксировано попадание на открытой территории вблизи автодороги в Чугуевском районе. В этом же районе через некоторое время было зафиксировано попадание в хозяйственную постройку на территории домовладения. Там возник пожар, который ликвидирован спасателями.

В Харьковском районе зафиксировано падение обломков "Шахеда" на открытую территорию в лесополосе.

В Купянском районе в результате попадания дрона пострадал мужчина 40 лет. Он госпитализирован в больницу.

Атаки "Шахедов"

Российская армия начала очень активно использовать ударные беспилотники типа "Шахед" во время воздушных ударов по территории Украины. На днях россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.