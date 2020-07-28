РФ взяла політичну відповідальність за припинення вогню на Донбасі, - Резніков

В рамках припинення вогню на Донбасі російська сторона взяла на себе політичну відповідальність. Зокрема, за відсутність вогню з боку окупованих територій.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Резніков прокоментував згадку Спільного центру контролю і координації (СЦКК) в документі про припинення вогню, як єдиного механізму досягнення перемир'я.

"...насправді ж чітко прописано: верифікацією може займатися виключно СММ ОБСЄ, більше ніхто. Тим не менше, росіяни взяли на себе політичну відповідальність за забезпечення відсутності вогню з тієї сторони. І їм доведеться прийняти рішення: або вони не відповідають за свої слова, або виводять своїх офіцерів назад і дають їм по шиї", - зазначив Резніков.

Він також сказав, моніторингова місія ОБСЄ ще має підтвердити вчорашні обстріли на Донбасі. А якщо після цього не буде ніяких наслідків, тоді можна буде констатувати, що перемир'я не відбулося.

Нагадаємо, раніше у російського президента Володимира Путіна заявили, що Росія не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі, оскільки нібито не є стороною конфлікту.

В коментарі РБК-Україна Резніков заявляв, що обстріли бойовиками на Донбасі після перемир'я потрібно розслідувати.