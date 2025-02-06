В РФ уже заговорили о подготовке встречи Трампа и Путина

В Госдуме РФ уже назвали приблизительные сроки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Мол, встреча может состояться в феврале или марте текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по международным связям Леонида Слуцкого.

"Работа требует серьезной подготовки, которая находится в продвинутой стадии", - утверждает Слуцкий.

По его словам, в ближайшее время якобы появится информация о встрече Трампа и Путина.

"На ней могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее. Когда она состоится - февраль или март", - добавил Слуцкий.

Что известно о возможных переговорах Трампа и Путина

Напомним, как президент США Дональд Трамп, так и российский диктатор Владимир Путин уже заявляли о готовности провести переговоры.

Так, на днях Трамп сообщил, что его команда запланировала встречи и обсуждения с Украиной, Россией и по его словам, "эти дискуссии идут достаточно хорошо". В свою очередь в Кремле утверждали, что Путин "без всяких предварительных условий" готов к встрече с Трампом.

Как неоднократно заявляла администрация действующего президента США и сам глава Белого дома, эти усилия направлены, чтобы как можно быстрее положить конец российско-украинской войне.

Представители Трампа в то же время признают, что не смогут быстро закончить войну в Украине. Он них звучат тезисы, что сторонам конфликта "придется идти на уступки".