ua en ru
Чт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У РФ вже заговорили про підготовку зустрічі Трампа та Путіна

Четвер 06 лютого 2025 14:47
UA EN RU
У РФ вже заговорили про підготовку зустрічі Трампа та Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Держдумі РФ вже назвали приблизні терміни зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Мовляв, зустріч може відбутися в лютому чи березні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми з міжнародних зв'язків Леоніда Слуцького.

"Робота вимагає серйозної підготовки, яка перебуває у просунутій стадії", - стверджує Слуцький.

За його словами, найближчим часом нібито з'явиться інформація про зустріч Трампа і Путіна.

"На ній можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики: Україна, Близький Схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє. Коли вона відбудеться - лютий чи березень", - додав Слуцький.

Що відомо про можливі переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, як президент США Дональд Трамп, так і російський диктатор Володимир Путін вже висловлювали готовність провести переговори.

Так, днями Трамп повідомив, що його команда запланувала зустрічі й обговорення з Україною, Росією й за його словами, "ці дискусії ідуть досить добре". Своєю чергою у Кремлі стверджували, що Путін "без жодних попередніх умов" готовий до зустрічі з Трампом.

Як неодноразово заявляла адміністрація діючого президента США і сам глава Білого дому, ці зусилля спрямовані, щоб якнайшвидше покласти край російсько-українській війні.

Представники Трампа водночас визнають, що не зможуть швидко закінчити війну в Україні. Він них лунають тези, що сторонам конфлікту "прийдеться йти на поступки".

Натомість президент Володимир Зеленський заявляв, якщо Трамп запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Російська Федерація Мирні переговори
NEWS
Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція
Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція
DAILY
Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі