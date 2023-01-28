RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ уже не может производить достаточно ракет для постоянных массированных обстрелов, - Данилов

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Совете национальной безопасности и обороны четко считают все ракеты, используемые Россией для массированных обстрелов украинских мирных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

"Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет. И это не только информация Аппарата Совета нацбезопасности, у нас есть сводная информация всех наших структур", - отметил чиновник.

Данилов указал, что знает точное число ракет, оставшееся в России, но отказался его назвать.

"Вы видите, что они уже снижают интенсивность (массированных ударов - ред.)", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов рассказал, что сложный период в войне может занять и 3 месяца, но перелом уже произошел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВойна России против Украины