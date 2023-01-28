РФ уже не может производить достаточно ракет для постоянных массированных обстрелов, - Данилов

В Совете национальной безопасности и обороны четко считают все ракеты, используемые Россией для массированных обстрелов украинских мирных городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

"Способности производить такое количество для того, чтобы они могли нас постоянно на долгий промежуток времени терроризировать, у них уже нет. И это не только информация Аппарата Совета нацбезопасности, у нас есть сводная информация всех наших структур", - отметил чиновник.

Данилов указал, что знает точное число ракет, оставшееся в России, но отказался его назвать.

"Вы видите, что они уже снижают интенсивность (массированных ударов - ред.)", - добавил секретарь СНБО.