РФ висилає 85 європейських дипломатів

Міністерство закордонних справ РФ оголосило 85 європейських дипломатів "персонами нон грата", реагуючи таким чином на висилку десятків російських дипломатів у ряді країн ЄС.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС РФ.
Серед висланих з Москви дипломатів 24 - з Італії, 27 - з Іспанії та 34 - з Франції.
Зовнішньополітичне відомство в середу викликало послів цих держав - Італії у РФ Джорджіо Стараче, Іспанії в Москві Маркоса Гомеса Мартінеса, Франції в Москві П'єра Леві - щоб повідомити "про заходи у відповідь" у зв'язку з висилкою своїх дипломатів.
Так, РФ зобов'язала "в якості заходу у відповідь" покинути територію країни 24 співробітником італійських дипломатичних і консульських установ протягом 8 днів.
З РФ зобов'язали виїхати 27 співробітників посольства Іспанії в Москві і генконсульства в Санкт-Петербурзі протягом 7 днів.
У МЗС РФ вимагають покинути країну 34 співробітникам французьких дипломатичних установ в Росії у двотижневий термін.
Раніше повідомлялося, що на початку квітня Іспанія вирішила вислати близько 25 співробітників російського посольства, які становили небезпеку для безпеки країни.
Також ми писали про те, що 11 квітня Франція вислала 6 співробітників посольства Росії у Парижі, оскільки вони підозрюються в шпигунстві "під дипломатичним прикриттям".
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