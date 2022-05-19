РФ висилає 85 європейських дипломатів

Серед висланих з Москви дипломатів 24 - з Італії, 27 - з Іспанії та 34 - з Франції.

Зовнішньополітичне відомство в середу викликало послів цих держав - Італії у РФ Джорджіо Стараче, Іспанії в Москві Маркоса Гомеса Мартінеса, Франції в Москві П'єра Леві - щоб повідомити "про заходи у відповідь" у зв'язку з висилкою своїх дипломатів.

Представнику Італії висловили "рішучий протест у зв'язку з відверто ворожими та нічим не мотивованими діями італійської влади щодо видворених з країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах".

Так, РФ зобов'язала "в якості заходу у відповідь" покинути територію країни 24 співробітником італійських дипломатичних і консульських установ протягом 8 днів.

Послу Іспанії був заявлений "рішучий протест у зв'язку з провокаційним оголошенням офіційним Мадридом 27 співробітників російських закордонних установ в Іспанії "persona non grata"" і було наголошено, що "цей недружній крок негативно відіб'ється на російсько-іспанських відносинах".

З РФ зобов'язали виїхати 27 співробітників посольства Іспанії в Москві і генконсульства в Санкт-Петербурзі протягом 7 днів.

Представнику Франції заявили "рішучий протест у зв'язку з провокаційним і нічим не обґрунтованим рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції "persona поп grata".

У МЗС РФ вимагають покинути країну 34 співробітникам французьких дипломатичних установ в Росії у двотижневий термін.