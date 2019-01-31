РФ видворила з окупованого Криму більше тисячі громадян України

Українців видворяють за відсутність російських документів і патентів на роботу

Российская Федерация выдворила с территории оккупированного Крыма более тысячи граждан Украины. Об этом на пресс-конференции заявил юрист Виталий Набухотный, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего с полуострова выдворили 2425 человек, более тысячи из них - граждане Украины.

"Наиболее уязвимыми оказались граждане Украины. Распространенными нарушениями было отсутствие документов российского образца, а также патента на проведение определенного вида работ. Более 1000 человек - граждане Украины, которых Россия выдворила из Крыма", - отметил Набухотный.

Он также уточнил, что по одну из таких дел адвокаты пойдут в Международный уголовный суд.

"Наше представление касается коллективного выдворения 23 граждан Украины, которые поехали в Крым на строительные работы. 22 января 2018 им составили административные протоколы о том, что они должны покинуть территорию РФ. Они не выполнили решение суда, на следующий день представители полиции Евпатории задержали их и принудительно выдворили", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская Федеральная служба безопасности задержала в Крыму гражданина Украины Леонида Коплуна. Его подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Отметим, на этой неделе Верховный суд разрешил арестовать акции банков РФ за аннексию Крыма.