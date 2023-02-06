РФ лишилась крупнейшей атомной подводной лодки, ее отправили на утилизацию

В России из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Сообщается, что "Дмитрий Донской" будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.
Подлодка "Дмитрий Донской" была включена в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. По водоизмещению она является самой большой в мире — 48 тысяч тонн. Какое-то время подлодка была самой большой по размерам (172 м в длину и 23 мм в ширину).
Ранее сообщалось, что российскую подлодку "Белгород", которая является носителем торпеды "Посейдон", обнаружили в Баренцевом море.
Также сообщалось, что в конце сентября прошлого года французский флот сопровождал российскую подлодку, которая находилась в надводном положении примерно в ста километрах от побережья Финистера.
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