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Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток более 150 боев

Воскресенье 26 января 2025 23:00
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Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток более 150 боев Фото: Силы обороны продолжают защищать Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 26 января, на фронте с начала суток произошло 153 боевых столкновения. Почти половина боев зафиксировано на Покровском направлении, где враг пытался интенсивно проводить атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, почти семь сотен ударов дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска, три атаки успешно отражены украинскими воинами, один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово, все атаки отбиты. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка и Торское, один бой продолжается.

Захватчики атаковали позиции украинских подразделений 21 раз в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора на Краматорском направлении, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районе Торецка, все атаки отбиты. Под ударами вражеских КАБов оказались Константиновка, Катериновка и Клебан-Бык.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 70 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении продолжается три боестолкновения. За сегодня россияне в целом 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну попытку противника продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины отбили одну атаку российских захватчиков на позиции украинского войска. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 29 КАБ и 395 артиллерийских обстрелов, украинские защитники отбили семь атакующих действий агрессора.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, что за последние сутки, с 25 на 26 января, российская армия потеряла в войне против Украины 1720 солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2024 года), потери РФ составляют 830 190 военных.

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