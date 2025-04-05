За сутки почти 120 боев: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00, 4 апреля, на фронте с начала суток произошло 116 боевых столкновений. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За вчерашний день российские захватчики нанесли один ракетный и 79 авиационных ударов, применив одну ракету и 126 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 966 дронов-камикадзе и осуществили 4687 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вперед в районах Волчанска, Фиголевки и в сторону Каменки.

На Купянском направлении противник проводил четыре штурма позиций наших защитников в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Украинские защитники отбили все атаки, противник успеха не имел.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 32 раза атаковали позиции украинцев в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольговка, Новосергиевка, Новое и вблизи Надежды. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении с начала суток произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского. Обе попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия оккупанты сконцентрировали в районах Крымского, Дачного, Торецка, Леонидовки и в направлении Дилиевки. В настоящее время пять боестолкновений еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Шевченко, Надеевка, Тарасовка и в направлениях Александрополя, Старой Николаевки, Котляровки, Богдановки и Муравки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 23 вражеские атаки, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам Покровска и Сухого Яра.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 148 оккупантов, 65 из них - безвозвратно. Также уничтожены три единицы автомобильной техники, пять пунктов управления БпЛА, два противотанковых ракетных комплекса, шесть антенн связи и семь спутниковых терминалов. Кроме того, существенно повреждены автомобиль и мотоцикл противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции вблизи Разлива, Константинополя, Раздольного и в направлении Багатыря. Три боестолкновения продолжаются. Населенный пункт Багатир подвергся ударам управляемыми авиабомбами.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Новополю, Гуляйполю и Новодаровке.

На Ореховском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Малых Щербаков и Степного. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

В Курской области украинские защитники отбили 11 вражеских атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.