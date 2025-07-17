Что происходило на фронте за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления
С начала этих суток вдоль всей линии фронта произошло 112 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 63 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 1292 дроны-камикадзе и осуществили 4140 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбивали 11 штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудиевки, до сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенного пункта Синьковка и Загрызово. Украинские защитники остановили две вражеские атаки.
На Лиманском направлениироссийские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, три боестолкновения продолжаются.
Три вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и в сторону Выемки.
На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции в районах Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении шесть раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового. Силы обороны остановили пять вражеских атак, продолжается бой.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 36 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация ударила по Доброполью.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 207 оккупантов, из них 129 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили танк, три автомобиля, 11 мотоциклов, 32 БпЛА, миномет и антенну управления БпЛА; повреждены танк, миномет, четыре пушки, три укрытия для личного состава и пункт управления БпЛА оккупантов.
На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле и Зеленое Поле. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 49 артиллерийских систем, два средства противовоздушной обороны, 284 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему.
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