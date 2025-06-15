На фронте за сутки почти 180 боев: какие самые горячие направления фронта, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 14 июня, на фронте в течение оды произошло 178 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сутки страна-агрессор нанесла один ракетный и 56 авиационных ударов, применив одну ракету и 63 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1249 дронов-камикадзе и осуществили 4124 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг три раза пытался продвинуться к позициям наших защитников в районе Каменки и в направлении населенных пунктов Липцы, Красное Первое.

Пять раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки. В настоящее время идет два боя.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 17 российских атак в районах Редкодуба, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово. Еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и Верхнекаменского, получили отпор.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили шесть вражеских штурмов. Враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении наши войска за сегодня отбили 21 вражескую атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 45 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 44 атаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 210 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть автомобилей, 12 мотоциклов, 11 БПЛА, станцию визуального наблюдения Муром-М, 2 антенны управления БПЛА. Также украинские защитники поразили три боевые бронированные машины, две пушки и одно средство РЭБ противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 23 вражеские атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Багатырь, Новоселка и в направлении Шевченко, Свободное Поле. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили штурм захватчиков в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил две неудачные попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на Курском направлении, где наши войска за сегодня отбили 33 атаки противника, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.