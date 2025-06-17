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РФ потеряла за сутки 1060 солдат, артсистемы и РСЗО, - Генштаб

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожают оккупантов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За последние сутки, с 16 на 17 июня, потери российских захватчиков на фронте составили еще 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 20 артсистем и одну единицу РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 июня 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 006 120 (+1060) человек ликвидированы;
  • танков - 10 940 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 814 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 29 228 (+20) ед;
  • РСЗО - 1419 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1187 ед;
  • самолетов -  416 ед;
  • вертолетов - 337 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 40981 (+177) ед;
  • крылатых ракет - 3346 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 52 175  (+79) ед;
  • специальной техники - 3916 ед.

Ситуация на фронте

Вечером, 16 июня, Генштаб сообщал, что самыми горячими направлениями на фронте являются Покровское, Новопавловское и Торецкое.

Там произошло самое большое количество боестолкновений с врагом. Всего за сутки зафиксированы 136 боев.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, почему россияне стали реже использовать советские танки. Оккупанты начали отдавать предпочтение мотоциклам и вездеходам. По прогнозу экспертов, запасы танков и бронетехники в РФ закончатся к концу 2025 года.

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