РФ все сутки била по жилым домам в Донецкой области: два человека ранены

"На Горловском направлении ранены 2 человека: в Бахмуте и Торецке", - рассказал он.

Судя по сводке, чаще всего за прошедшие сутки под ударом находились жилые дома в разных населенных пунктах региона. А именно:

на Донецком направлении повреждены две многоэтажки в Красногоровке Марьинской общины и 4 частных дома в Остром Кураховской общины - без жертв;

в Константиновской общине поврежден дом в Николаевке;

на Лисичанском направлении повреждены 10 домов в Звановке.

Как сообщалось, утром в воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из общин Сумской области из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.

Также российская армия за минувшие сутки, 8 апреля, 71 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак поврежден завод и линии электропередач.