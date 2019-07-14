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У Москві на акції затримали 38 осіб

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 21:11
У Москві на акції затримали 38 осіб
Фото (https://twitter.com/konstina17/)

У Москві на акції у підтримку опозиції затримали 38 осіб

У Москві біля будівлі Мосміськвиборчкому на акції на підтримку опозиційних кандидатів у Московську міську думу почалися затримання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Співробітники поліції застосовують фізичну силу. До цього поліцейські повідомляли присутніх біля будівлі Мосміськвиборчкому на Мохової вулиці, що збори не санкціоновано, і вони повинні розійтися.

Повідомляється про затримання 38 осіб. Зокрема, на даний момент відомо, що правоохоронці вже затримали кандидатів у депутати Мосміськдуми Іллю Яшина, Любов Соболь, Івана Жданова, Андрія Орла.

При цьому за офіційними даними МВС РФ, затримано 25 осіб.

Нагадаємо, в Москві більше 50 кримських татар затримала поліція у четвер, 11 липня, під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію по справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".

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