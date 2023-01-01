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РФ впервые применила для ударов по Украине ракетоносители из Каспия: что это значит

Фото: РФ впервые применила для ударов по Украине ракетоносители из Каспия (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска впервые применили для ударов по Украине ракетоносители в Каспийском море. Что может свидетельствовать о проблемах с логистикой противника на Черноморском побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, это говорит о том, что удерживание под огневым контролем логистики противника на Левобережье, в том числе, украинским силам удается достаточно удачно.

Напомним, что вчера, 31 декабря оккупанты в который раз массированно обстреляли территорию Украины ракетами, а уже в новогоднюю ночь россияне применили для атак дроны.

В украинской разведке считают, что у России есть крылатые ракеты в 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине.

Между тем военные объясняют, оккупанты могут и дальше атаковать Украину дронами, пока готовят ракеты для новых ударов.

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