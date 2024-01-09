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РФ впервые за долгое время не атаковала Украину "Шахедами": Гуменюк назвала причину

Украина, Вторник 09 января 2024 09:23
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РФ впервые за долгое время не атаковала Украину "Шахедами": Гуменюк назвала причину Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью, 9 января, российские войска впервые за долгое время не атаковали территорию Украины дронами-камикадзе Shahed. Причиной, в частности, является и ухудшение погодных условий. Однако враг не перестает терроризировать нашу страну ракетами, авиабомбами и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Понимаем, что отсутствие дроновой атаки - это также отклик, определенным образом, и погодных условий тоже. Однако артиллерийские обстрелы враг продолжает и ночью снова напоминал о себе и херсонцам, и жителям Антоновки", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в регионе обошлось без пострадавших среди мирного населения.

Однако приоритет врага и дальше - это обстрелы фактически ковровым способом или выборочными снарядами по жилым кварталам, по объектам социальной инфраструктуры.

Россия в дальнейшем пытается доставить максимальные хлопоты коммунальщикам, в частности, в вопросах обеспечения теплом, газом, светом.

В то же время оккупанты уменьшили активность вражеской тактической авиации. Это также последствие погоды и боевой работы Сил обороны.

В операционной зоне ОК "Юг", несмотря на потерю самолетов, враг время от времени возвращается к использованию авиации.

"На днях враг пытался повторить бомбардировку управляемыми авиабомбами правого берега и неуправляемыми авиационными ракетами по левому берегу, поскольку штурмовые действия вообще не имеют успеха и они теряют там и людей, и технику, они пытались давить авиацией", - рассказала спикер.

В то же время она добавила, что за минувшие боевые сутки враг авиацию не использовал, однако штурмовые действия вернули на отметку 10+ и за прошедший день уже насчитали 12 штурмовых действий. Хотя противник почти не использовал технику, ВСУ удалось уничтожить два вражеских танка и две боевые машины десанта.

Последняя атака РФ по Украине

Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

А в ночь на 8 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Российские войска выпустили 8 БПЛА, все цели были сбиты ПВО. В частности, 7 из них в небе над Одесской областью.

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