РФ вперше за довгий час не атакувала Україну "Шахедами": Гуменюк назвала причину

Цієї ночі, 9 січня, російські війська вперше за довгий час не атакували територію України дронами-камікадзе Shahed. Причиною, зокрема, є й погіршення погодних умов. Проте ворог не припиняє тероризувати нашу країну ракетами, авіабомбами та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Розуміємо, що відсутність дронової атаки - це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки", - розповіла Гуменюк.

За її словами, у регіоні обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Проте пріоритет ворога й надалі - це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.

Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.

Водночас окупанти зменшили активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони.

У операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.

"Днями ворог намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією", - розповіла речниця.

Водночас вона додала, що за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій. Хоч противник майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити два ворожі танки та дві бойові машини десанту.

Остання атака РФ по Україні

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.