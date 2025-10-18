РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой: бомба пролетела 130 км

Правоохранители проинформировали, что удар произошел около 17:40. Враг атаковал частный жилой сектор, в результате чего были повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным прокураторы, из-за обстрела пострадали пять человек, хотя в два ранее говорили о шести пострадавших

"Мужчина получил ранения и травмы, 80-летняя жительница получила острую стрессовую реакцию. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также в заметке сказано, что передне, враг ударил по городу КАБом, которую враг выпустил с временно оккупированной территории Украины.

"Продолжается установление ее модификации и дальности полета. Это первый случай применения управляемой авиабомбы по г. Лозовая. Дополнительные детали будут сообщены после завершения всех следственных и экспертных действий", - сказано в публикации.

Позже в прокуратуре уточнили, что это была реактивная авиабомба.

"По городу Лозовая был нанесен удар управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км", - уточнили правоохранители.

Также там проинформировали, что сейчас начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления.