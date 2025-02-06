РФ ночью запустила 77 дронов и две ракеты по Украине: сколько сбила ПВО

В ночь на 6 февраля 2025 года, с 19:00 5 февраля, противник атаковал 77-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Беспилотники были запущены с таких направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово.

Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

Ночной удар по Харькову

Поздно вечером 5 февраля, на фоне дроновой опасности в Харькове прогремели взрывы. Власти сообщили о "прилетах" в двух районах. Также стало известно о пожаре на одном из крупнейших рынков города.

В мэрии говорили, что дроновые удары пришлись по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.