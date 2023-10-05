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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: предупредили об угрозе "Шахедов"

Четверг 05 октября 2023 23:56
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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: предупредили об угрозе "Шахедов" Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В ночь на пятницу, 6 октября, в ряде южных и восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают об опасности атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Украины.

В ведомстве отметили, что группа ударных беспилотников из Черного моря двигается в направлении Николаевской области.

"Николаевская, Херсонская области – угроза применения ударных БпЛА", – сказано в сообщении.

Также об угрозе атаки дронов предупреждают Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области.

По состоянию на 00:00 пятницы карта воздушных тревог выглядит так:

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: предупредили об угрозе &quot;Шахедов&quot;Фото: скриншот (alerts.in.ua)

Обстрел Украины 5 октября

Российские войска 5 октября запустили по Украине беспилотники типа "Шахед" по нескольким направлениям и несколькими группами. О фиксации дронов-камикадзе сообщалось в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Ночью взрывы раздавались в Кропивницком и Мирнограде Полтавской области.

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, большинство "шахедов" враг запускает именно с юга, вероятно, из-за удобного размещения баз и логистики, которая учитывается при транспортировке дронов.

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