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РФ ночью ударила по терминалу "Новой почты" в Полтаве: что с посылками

15:42 30.07.2026 Чт
1 мин
В компании также рассказали, что случилось с сотрудниками терминала
aimg Анастасия Никончук
Фото: "Новая почта" (Новая почта)

Во время массированной ночной атаки России по Украине в ночь на 30 июля под удар попал сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Новой почты" в Telegram.

Терминал попал под удар

В ночь на 30 июля российские войска во время массированной атаки по Украине нанесли удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в Полтаве.

На момент атаки сотрудники находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений и последствия обстрела.

Что будет с посылками

В компании сообщили, что всем клиентам компенсируют объявленную стоимость отправлений, которые были повреждены в результате удара.

Дополнительную информацию о порядке возмещения обещают предоставить отдельно.

Проверить актуальный статус своей посылки можно через мобильное приложение или на официальном сайте компании.

Работа продолжается

Несмотря на последствия российского удара, "Новая почта" продолжает работать в штатном режиме.

Компания заверила, что логистические процессы продолжаются, а специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и оценкой ущерба.

Напоминаем, что ранее российские войска уже наносили удары по объектам "Новой почты". Так, 24 июля под авиаудар попало грузовое отделение компании в Изюме Харьковской области, когда город атаковали управляемыми авиабомбами.

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