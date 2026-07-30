РФ ночью ударила по терминалу "Новой почты" в Полтаве: что с посылками

Терминал попал под удар

В ночь на 30 июля российские войска во время массированной атаки по Украине нанесли удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в Полтаве.

На момент атаки сотрудники находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений и последствия обстрела.

Что будет с посылками

В компании сообщили, что всем клиентам компенсируют объявленную стоимость отправлений, которые были повреждены в результате удара.

Дополнительную информацию о порядке возмещения обещают предоставить отдельно.

Проверить актуальный статус своей посылки можно через мобильное приложение или на официальном сайте компании.

Работа продолжается

Несмотря на последствия российского удара, "Новая почта" продолжает работать в штатном режиме.

Компания заверила, что логистические процессы продолжаются, а специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и оценкой ущерба.