РФ ночью била по энергетике: в Минэнерго рассказали, где есть обесточивания

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия обусловливают вынужденное применение ограничений на всей территории страны", - отметил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Отмечается, что этой ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атак на утро обесточены потребители в Запорожской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются всюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ситуация в регионах

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют.

Сообщается, что возвращение от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и регионе продолжаются круглосуточно.

Как и в предыдущие недели, в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предыдущих атак врага.

Где действуют графики

В Минэнерго подчеркнули, что во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Также в нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений состоится после стабилизации ситуации.

В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Координацию работ по ликвидации последствий осуществляет первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Соответствующие штабы уже начали работу, все службы работают в усиленном режиме.