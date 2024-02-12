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РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: в ВСУ рассказали о сбитых целях

Фото: в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитых вражеских целях этой ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 ударными дронами типа "Шахед", управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Украинские защитники неба уничтожили 14 беспилотников и Х-59 врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Военные отметили, что боевая работа по отражению воздушной атаки велась на территории шести областей. А именно:

  • в Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Днепропетровской,
  • и Запорожской.

Откуда были нанесены удары

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью противник атаковал 17 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ), управляемой авиационной ракетой Х-59 (временно оккупированная часть Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами -300 (из Белгородской области, РФ)

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ночной воздушный удар РФ по Украине

Напомним, вечером 11 февраля и ночью 12 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога в нескольких областях из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения. Так, российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины несколькими группами.

Поздним вечером в воскресенье под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в результате атаки часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена, и возникли перебои с водой.

Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали ночью о движении вражеских "Щахедов" в разных регионах.

Также военные говорили об угрозе ударов противника с применением ракет. В Харькове около одиннадцати вечера в воскресенье сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.

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