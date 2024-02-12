РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: в ВСУ рассказали о сбитых целях

Военные отметили, что боевая работа по отражению воздушной атаки велась на территории шести областей. А именно:

в Хмельницкой,

Винницкой,

Кировоградской,

Николаевской,

Днепропетровской,

и Запорожской.

Откуда были нанесены удары

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью противник атаковал 17 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (РФ), управляемой авиационной ракетой Х-59 (временно оккупированная часть Запорожской области) и зенитными управляемыми ракетами -300 (из Белгородской области, РФ)

"К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ночной воздушный удар РФ по Украине

Напомним, вечером 11 февраля и ночью 12 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога в нескольких областях из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения. Так, российские захватчики в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины несколькими группами.

Поздним вечером в воскресенье под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, в результате атаки часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины обесточена, и возникли перебои с водой.

Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали ночью о движении вражеских "Щахедов" в разных регионах.

Также военные говорили об угрозе ударов противника с применением ракет. В Харькове около одиннадцати вечера в воскресенье сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.