РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сколько удалось сбить

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что "Шахедами" россияне атаковали с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.
Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.
Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:
В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.
Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.