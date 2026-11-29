В ночь на 29 ноября Россия атаковала Украину ударными дронами из четырех направлений, большинство из них - реактивные. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В эту ночь враг атаковал 140 ударными беспилотниками типа Shahed (93 из них - реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Миллерово, - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский беспилотник (55 из них - реактивные).
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки поврежден жилой дом.
Также Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов погибла женщина, еще два человека получили ранения, среди них - 14-летняя девочка.
Утром россияне атаковали Харьков ударными дронами. В результате попадания загорелся автомобиль на парковке, также зафиксировано повреждение окон в жилых домах.