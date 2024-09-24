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РФ ночью атаковала объект энергетики в Полтавской области

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ночью 24 сентября ворчог атаковал Полтавскую область беспилотными летательными аппаратами. В Миргородском районе были слышны взрывы, поскольку противовоздушная оборона отработала по целям.

Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Обломки вражеского дрона повредили несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Однако обломки также попали в объекты энергетической инфраструктуры, оставив без электроснабжения 20 населенных пунктов. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Ситуация находится под контролем.

Ночная атака на Украину

Вечером 23 сентября в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов.

Тревога сначала прозвучала в северных и восточных регионах, а около 22:47 ее объявили и в Киеве и центральных областях. Воздушные силы ВСУ сообщили об обнаружении скоростной цели в Черниговской области, которая двигалась в направлении Киевской.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области работали силы ПВО, отражая вражеские атаки.

Вместе с тем в Харькове раздались взрывы: по предварительным данным, в Киевском районе города зафиксирован ракетный удар.

Также поздно вечером 23 сентября российские войска совершили авиаудар по Запорожью. В результате атаки погиб мужчина, а шесть человек, среди них 13-летняя девушка и 15-летний парень, получили ранения.

В ночь на 24 сентября радиотехнические войска Воздушных Сил Украины зафиксировали 85 вражеских воздушных целей. В ходе противовоздушного боя были сбиты 66 ударных дронов типа Shahed, а еще 13 были потеряны в нескольких направлениях из-за активных действий Сил обороны.

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