РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом

Ситуация с электроснабжением

Из-за ночного обстрела без электроэнергии остаются отдельные микрорайоны Саксаганского и части Покровского района. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь и сейчас продолжаются.

Отопление и водоснабжение

По словам Вилкула, большинство котельных работает. Часть из них подключена к сети, часть - работает на генераторах.

Три большие котельные с ночи выходят на рабочие параметры. Одна из крупных котельных пока остается без питания из-за аварийной остановки - продолжаются ремонтные работы.

Водоснабжение осуществляется во всех районах города. В основном насосные станции работают от электросети, частично - на генераторах.

Пострадавшие

В результате обстрела ранены два человека, один из них находится в состоянии средней тяжести.

Всего в больницах города сейчас находится 16 пострадавших, из которых пятеро - в тяжелом и среднем состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Транспортные ограничения

Из-за аварийного обесточивания тяговых подстанций прекращено движение скоростного трамвая на участке от станции "Заречная" до станции "Майдан Труда". Все маршруты скоростного трамвая курсируют от станции "Майдан Труда".

Также изменено движение троллейбусных маршрутов №9 и №14 - они временно курсируют от и до остановки "Электрозаводская".