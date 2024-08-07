В Хмельницком и в районе Белой Церкви слышны взрывы: Россия запустила дроны
В ночь на 7 августа в городе Хмельницком, а также в Белоцерковском районе были слышны взрывы. Российская Федерация запустила дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Хмельницький и корреспондента РБК.
Звуки взрывов в Хмельницком было слышно несколько раз. В частности, в 2:30, 2:33 и 2:35.
До этого в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов из Винницкой в направлении Хмельницкой области.
Также около 2:29 стало известно о звуках взрывов в Белоцерковском районе. Местные каналы пишут, что работает ПВО.
По состоянию на данный момент более подробной информации пока нет.
Где объявлена тревога
По состоянию на 2:50 воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Также тревога продолжается в Сумской, Харьковской и Луганской областях, и в Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.