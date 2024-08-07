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В Хмельницком и в районе Белой Церкви слышны взрывы: Россия запустила дроны

Среда 07 августа 2024 02:51
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В Хмельницком и в районе Белой Церкви слышны взрывы: Россия запустила дроны Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 августа в городе Хмельницком, а также в Белоцерковском районе были слышны взрывы. Российская Федерация запустила дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Суспільне Хмельницький и корреспондента РБК.

Звуки взрывов в Хмельницком было слышно несколько раз. В частности, в 2:30, 2:33 и 2:35.

До этого в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов из Винницкой в направлении Хмельницкой области.

Также около 2:29 стало известно о звуках взрывов в Белоцерковском районе. Местные каналы пишут, что работает ПВО.

По состоянию на данный момент более подробной информации пока нет.

Где объявлена тревога

По состоянию на 2:50 воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Также тревога продолжается в Сумской, Харьковской и Луганской областях, и в Крыму.

В Хмельницком и в районе Белой Церкви слышны взрывы: Россия запустила дроны

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