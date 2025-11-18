РФ ночью атаковала энергетику в четырех областях, в двух - обесточивания, - Минэнерго

Отмечается, что в результате российских атак на энергообъекты на утро обесточены потребители в Днепропетровской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы начались там, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - добавили в "Укрэнерго".

Как действуют графики

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры ограничения потребления. Так, до конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей.

Во всех регионах, где применяются почасовые отключения, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Растет ли потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 18 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на том же уровне, что и в это же время прошлого дня - в понедельник.

Вчера, 17 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 7,2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 14 ноября. Причина таких изменений - снижение температуры и применение меньшего объема мер ограничения потребления в большинстве регионов Украины.

Учитывая последствия российских обстрелов и погодные условия, сегодня в течение всех суток сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Последствия непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно сильных порывов ветра - на утро полностью или частично обесточены 124 населенных пункта в 6 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой и Днепропетровской.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий. Оживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.