РФ ночью атаковала 32 дронами, среди них "Шахеды". Летят новые группы

Они были запущены с направлений Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска. Около 20 из них составляли "Шахеды".

Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 23 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Сейчас зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников в 8 локациях. Атака продолжается, на севере и востоке фиксируются новые группы вражеских дронов.