РФ устроила дорогой пиар на 9 мая в Москве, обделив при этом самих ветеранов

02:24 10.05.2026 Вс
2 мин
Общая стоимость потраченных на ветеранов средств примерно такая же, как стоимость одной ракеты
Юлия Маловичко
Фото: российские спецназовцы на параде 9 мая (Gettyy Images)

РФ потратила на нынешний военный парад в Москве значительные деньги, однако сами ветераны, которых осталось совсем немного, получили лишь выплаты по 10 тысяч рублей каждому.

В этом году федеральные выплаты непосредственным участникам Второй мировой войны на рф составят символические 10 тыс. рублей.

"Учитывая, что в живых на всю Россию осталось около 7 тыс. человек, подпадающих под эту категорию, "государственное почтение" обойдется бюджету в скромные 70 млн рублей. Для сравнения: этой суммы едва хватит на одну квартиру премиум сегмента в Москве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что возможные дополнительные выплаты Кремль традиционно делегировал регионам, которые должны что-то доплатить, но при наличии средств.

Стоит отметить, что помощь ветеранам фактически приравнена к стоимости одной крылатой ракеты Х-22 или "Искандера", которыми агрессор едва ли не ежедневно атакует Украину.

Как сообщают в разведке, ориентировочно организация ежегодного парада на Красной площади стоит россиянам от 400–600 млн рублей в обычный год, а до 1,5 млрд - в юбилейный.

"Добавьте к этому десятки миллионов на региональные торжества - и станет очевидно: пиар на победе для Москвы в десятки раз дороже долей самих победителей", - подытожили в СВР.

Для сравнения, в Казахстане ветеранам к годовщине победы выплатят до 1 млн руб., в Узбекистане – 800–900 тыс., Кыргызстане – более 200 тыс., Белорусе – примерно 136 тыс., Таджикистане – примерно 60 тыс., Азербайджане – 21 тыс. руб. соответственно.

Напомним, на сайте Кремля появился перечень гостей, принявших участие в параде. Большинство из иностранных гостей – представители непризнанных образований или самопровозглашенные лидеры стран.

