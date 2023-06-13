В РФ властям Хакасии запретили публиковать некрологи об убитых в Украине солдатах, - СМИ

По информации источников издания, такой приказ был отдан властям Хакасии, поскольку данные в некрологах используют "Русская служба BBC" и "Медиазона" при подсчете российских потерь в войне.

Данные о потерях, которые журналисты собирают из открытых источников, сильно разнятся с заявлениями Министерства обороны РФ. Ведомство страны-агрессора еще осенью прошлого года рассказывало о том, что страна якобы потеряла в боях только 5 937 военных. В то же время, СМИ установили 25 218 имен убитых солдат.

В "Сибирь.Реалии" напоминают, что последний раз некролог из Украины власти Хакасии публиковали в конце апреля - тогда бойцы ВСУ ликвидировали депутата Дмитрия Иванова, воевавшего в составе ЧВК "Вагнера" под Бахмутом.

Потери России в войне против Украины

Стоит заметить, что, согласно данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составляют 216 650 солдат.

При этом за прошедшие сутки враг в результате успешных действий украинских военных потерял 470 солдат.