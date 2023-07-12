Россия вывела в Черное море еще один носитель ракет. Военные не исключают новые атаки

Россия вывела в Черное море еще один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Это может свидетельствовать о том, что враг готовится к новым атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Военные отмечают, что вдобавок к подводной лодке вышел фрегат "Адмирал Эссен". Суммарный залп может достигать 12 ракет типа "Калибр".

Кроме того, зафиксирована активность российской авиации и разведывательных дронов.

"Уровень ракетной угрозы оценен как высокий. На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия использует море для атак

Напомним, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют Черное море для обстрелов Украины. В частности, из своих кораблей РФ выпускает по Украине крылатые ракеты.

Сейчас интенсивность атак с моря заметно уменьшилась, поскольку Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет. Последний раз массировано РФ ударила "Калибрамы" по Львову. Это произошло 6 июля. В результате атаки погибли 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.