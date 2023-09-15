RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ вывела в Черное море неопробованный корабль: Гуменюк рассказала, существует ли угроза

Фото: Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черном море наблюдается нетипичное за последнее время развертывание корабельной группировки россиян. В частности враг вывел неиспытанный корабль "Циклон", который является ракетоносителем.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

Как отметила Гуменюк, сегодня враг вывел в акваторию Черного моря 20 кораблей и катеров, среди которых боевые корабли, суда обеспечения, а также корабли и катера пограничной службы. 

В частности террористы вывели в акваторию и ракетоноситель "Циклон", несмотря на то, что он до сих пор не был проверен в боевом смысле. 

"Тем не менее, мы не можем пренебрегать тем, что он является ракетоносителем. Предусмотрено тактико-техническими характеристиками снаряжения его восемью Калибрами", - добавила Гуменюк. 

В частности начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны добавила, что россияне также максимально пытаются покинуть пункты базирования из-за страха поражения в замкнутом пространстве.

Сколько остается ракет в РФ

В конце августа представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказывал о том, что у террористов остается по меньшей мере 585 ракет, без учета Х-22, которые стреляют на расстояние более 500 километров.

Также он отметил, что в августе россияне хотели выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине