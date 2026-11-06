RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

РФ выпустила по Украине более 200 дронов: ПВО сбила большинство, но есть "прилеты"

08:19 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: чем закончилась ночная атака дронов (Getty Images)

Ночью РФ запустила по Украине более 200 дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Среди дронов были Shahed, 86 из которых реактивны, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Дроны летели с направлений Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России. Еще их запускали из оккупированного Донецка, а также из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Что известно о последствиях

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбило или подавило 196 вражеских дронов. Среди них - 70 реактивных Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

К тому времени еще около 15 ударных дронов находились в воздухе, боевая работа продолжалась.

Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного приступа на 14 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых дронов.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине ракеты Taurus.

По его словам, США не смогли поставлять антибаллистические ракеты для ПВО, потому остается уничтожать российские пусковые установки.

Также в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в российско-украинской войне победителей не будет.

По его словам, эта война закончится мирным соглашением из-за компромиссов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы УкраиныАтака дронов