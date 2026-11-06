РФ выпустила по Украине более 200 дронов: ПВО сбила большинство, но есть "прилеты"

Среди дронов были Shahed, 86 из которых реактивны, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Дроны летели с направлений Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск в России. Еще их запускали из оккупированного Донецка, а также из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Что известно о последствиях

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбило или подавило 196 вражеских дронов. Среди них - 70 реактивных Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

К тому времени еще около 15 ударных дронов находились в воздухе, боевая работа продолжалась.

Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного приступа на 14 локациях. Еще на 8 локациях упали обломки сбитых дронов.

Напомним, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Украине ракеты Taurus.

По его словам, США не смогли поставлять антибаллистические ракеты для ПВО, потому остается уничтожать российские пусковые установки.