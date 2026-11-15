РФ выпустила по Украине 132 дрона: как ПВО отразила ночную атаку

По данным военных, запускали беспилотники с территории России и временно оккупированных территорий Украины. В частности, вражеские цели двигались из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерового и Приморско-Ахтарского, а также временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.

В общей сложности россияне применили 132 ударных БпЛА, из которых 78 были реактивными.

Отражением воздушного нападения занимались подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. К работе также были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 106 вражеских беспилотников. Среди них были 61 реактивный дрон Shahed.

В то же время, воздушная атака на тот момент еще продолжалась: несколько ударных беспилотников оставались в воздухе, а боевая работа сил ПВО продолжалась.

Также военные зафиксировали попадание средств воздушного нападения противника на 20 локациях.