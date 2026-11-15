РФ выпустила по Украине 132 дрона: как ПВО отразила ночную атаку

В ночь на 15 ноября российские войска выпустили по Украине 132 ударных дрона, в том числе 78 реактивных "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 106 враждебных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
По данным военных, запускали беспилотники с территории России и временно оккупированных территорий Украины. В частности, вражеские цели двигались из районов Брянска, Орла, Курска, Миллерового и Приморско-Ахтарского, а также временно оккупированной части Донецкой области и Крыма.
В общей сложности россияне применили 132 ударных БпЛА, из которых 78 были реактивными.
Отражением воздушного нападения занимались подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. К работе также были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 106 вражеских беспилотников. Среди них были 61 реактивный дрон Shahed.
В то же время, воздушная атака на тот момент еще продолжалась: несколько ударных беспилотников оставались в воздухе, а боевая работа сил ПВО продолжалась.
Также военные зафиксировали попадание средств воздушного нападения противника на 20 локациях.
Напомним, вечером 14 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар по Запорожью, сбросив на город по меньшей мере восемь управляемых авиабомб. В результате атаки травмировались пять человек, среди них 80-летняя женщина.
В тот же день российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры во Мне в Черниговской области. Погибли двое местных жителей в возрасте 42 и 45 лет, еще один человек, которому 33 года, получил ранения.