РФ выпустила более 60 ракет и почти 300 дронов: как справилась ПВО

Чем и откуда атаковал враг

С 18.00 2 ноября Россия выпустила баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и противокорабельные ракеты "Циркон". Их запускали из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ.

Еще 59 крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К летели из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей. Эти ракеты имеют воздушное и наземное базирование.

Также враг использовал 289 ударных дронов Shahed, среди которых 120 реактивных. В небо поднимали еще дроны "Гербера" и дроты-имитаторы "Пародия".

Дроны летели с направлений Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Основными направлениями удара были Киевщина, Харьковщина, Виннитчина и Днепропетровщина.

Сколько целей сбило ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 удалось сбить или подавить 309 целей. Это 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон и 49 крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К. Информацию о трех ракетах еще уточняют.

Также сбиты или подавлены 257 дронов Shahed, среди которых 89 реактивных, а также "Гербера" и дроны других типов.

Ракеты и ударные дроны попали в 23 локациях. Еще на 14 локациях упали сбитые цели или их обломки.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Как сообщало РБК-Украина, по Харькову враг ударил по больнице, пострадало не менее 73 человек.

В Днепре повреждены больница, жилищный квартал и отдел полиции, а начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о пяти раненых.