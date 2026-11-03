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РФ выпустила более 60 ракет и почти 300 дронов: как справилась ПВО

09:54 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: взрывы в Украине этой ночью раздавались в разных областях (Getty Images)

В ночь на 3 ноября Россия выпустила по Украине ракеты и 289 ударных дронов. Силы ПВО сбили или подавили 309 целей, но есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Чем и откуда атаковал враг

С 18.00 2 ноября Россия выпустила баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и противокорабельные ракеты "Циркон". Их запускали из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ.

Еще 59 крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К летели из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей. Эти ракеты имеют воздушное и наземное базирование.

Также враг использовал 289 ударных дронов Shahed, среди которых 120 реактивных. В небо поднимали еще дроны "Гербера" и дроты-имитаторы "Пародия".

Дроны летели с направлений Орла, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска в России, а также из оккупированного Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Основными направлениями удара были Киевщина, Харьковщина, Виннитчина и Днепропетровщина.

Сколько целей сбило ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 удалось сбить или подавить 309 целей. Это 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23/Циркон и 49 крылатых ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К. Информацию о трех ракетах еще уточняют.

Также сбиты или подавлены 257 дронов Shahed, среди которых 89 реактивных, а также "Гербера" и дроны других типов.

Ракеты и ударные дроны попали в 23 локациях. Еще на 14 локациях упали сбитые цели или их обломки.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Как сообщало РБК-Украина, по Харькову враг ударил по больнице, пострадало не менее 73 человек.

В Днепре повреждены больница, жилищный квартал и отдел полиции, а начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о пяти раненых.

Напомним, 2 ноября Россия ударила управляемыми авиабомбами по Камышувасу в Запорожской области, а число погибших возросло до 29 человек.

По словам начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина, официально пропавшими без вести числятся 48 человек, поисково-спасательная операция продолжается.

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