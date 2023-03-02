Россияне обстреляли четыре громады в Днепропетровской области: повреждены дома
В четверг, 2 марта, российские оккупанты обстреляли четыре общины в Днепропетровской области и повредили частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Напряженный день. Сегодня оккупанты атаковали Никопольский район пять раз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под вражеским огнем из тяжелой артиллерии оказались четыре местных общества - Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская. Люди, к счастью, не пострадали
"В одном из сел Марганецкой общины в результате обстрела пострадало два частных дома, два автомобиля и гараж", - добавил Лукашук.
Напомним, что российские войска сегодня ночью, 2 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив жилые дома, ЛЭП и водопровод.
Ранее сообщалось, что во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.
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