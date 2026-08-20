В РФ "случайно" снимают с рейсов мужчин мобилизационного возраста

На территории России появился скрытый механизм ограничения выезда за границу для мужчин мобилизационного возраста. Официально никаких запретов нет, однако на практике ситуация выглядит иначе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЭШ ".
"Пока власти утверждают, что никакой мобилизации в планах нет, на пограничных переходах уже действуют негласные инструкции", - говорится в сообщении партизан.
По информации источников движения среди работников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, мужчин мобилизационного возраста отправляют на дополнительные проверки. Поэтому люди просто не успевают на свои рейсы - даже если с документами все в порядке и никаких официальных запретов нет.
По информации "АТЕШ", российским пограничникам поступило указание снимать с рейсов лишь определенный процент тех, кто пытается уехать из страны.
Причина, на которую указывают партизаны, – опасение властей спровоцировать волну паники среди населения. Поэтому в Кремле стремятся избежать любой официальной огласки этой практики.
Работники аэропортов, по данным движения, просто тянут время под стандартными поводами: расспрашивают о целях визита, осматривают личные вещи или долго сверяют билеты.
Человека уводят в сторону и держат якобы для проверки по базам данных. После закрытия посадки на рейс паспорт возвращают, а самого пассажира отправляют домой - без официальных документов или объяснений причин задержки.
На фоне опасений, что осенью после выборов диктатор Путин объявит полноценную мобилизацию, за последние несколько дней 40 тысяч человек уехали из России в Грузию. На переходе Верхний Ларс наблюдается "аншлаг" из русских мужчин.
Также сообщалось, что у России все больше признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.