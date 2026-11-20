Расследование длилось несколько месяцев. Газета пишет, что сотрудники Destinus долгое время находились в Украине, где отслеживали российские дроны типа "Шахед". По крайней мере, 40 сотрудников компании в разное время могли посещать Украину и принимать непосредственное участие в запусках ударных дронов, в том числе по территории России.

В июне 2023 года сотрудники компании прибыли на харьковское направление. Там они подготовили испытательные дроны со взрывчаткой, определили цель военного аэродрома вблизи российского Воронежа и лично контролировали запуск. В тот же день беспилотник попал в многоквартирный дом в Воронеже, три человека пострадали. Сотрудники Destinus предположили, что это могла быть дрон их производства.

Нидерландское правительство, по данным издания, разместило в компании, которую основал выходец из России Михаил Кокорич, заказ на сотни миллионов евро и предоставил разрешения на экспорт дронов.

Опрошенные нидерландские эксперты по международному гуманитарному праву считают, что действия работников могут квалифицироваться как "непосредственное участие в боевых действиях". Профессор военного права Лисбет Зегвелд предупредила, что поддержка таких компаний может привести к фактическому привлечению Нидерландов к вооруженному конфликту.

Кокорич заявил, что компания не проводит военных операций. По его словам, цели определяет украинская армия, а сотрудники Destinus только оказывают техническую поддержку в рамках заключенных контрактов.

Что ответили в посольстве России

В посольстве РФ, как сообщает Anadolu, заявили, что внимательно изучили сообщения нидерландских медиа. Показательными там назвали оценки экспертов, разграничивающие поставки вооружений и непосредственное участие в боевых действиях и относящие описанную деятельность персонала ко второй категории. Дипломаты также сослались на Женевские конвенции: по их формулировке гражданские лица, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, теряют защиту от нападения и становятся законной целью.

Посольство напомнило о масштабной государственной поддержке Destinus, в том числе многомиллионных контрактах с Минобороны Нидерландов. Российская сторона задала вопрос о том, насколько нидерландские власти осведомлены о деятельности компании и осуществляют ли надлежащий контроль. Там заявили, что "рассчитывают получить от официальной Гааги четкие объяснения" и обвинили Нидерланды в углублении вовлечённости в конфликт.

Отдельно министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил, что снаряд попал в заднюю часть здания нидерландского посольства в Киеве. По его словам, никто из работников миссии не пострадал, здание получило незначительные повреждения.

"Мы тщательно выясняем, что именно произошло. Сейчас нашим главным приоритетом является благополучие сотрудников", - написал он.