РФ похищает детей с оккупированных территорий под видом "культурных путешествий", - ЦНС

Как сообщается, более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85".

Всего до октября планируют вывезти более 3 тысяч детей в Москву, Петербург, Казань и Ростов-на-Дону.

"Под видом "культурных путешествий" оккупанты меняют мировоззрение детей, навязывают "величие" РФ, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду", - отметили в ЦНС.

На "экскурсиях" школьников кормят пропагандистской историей и готовят к поступлению в российские вузы - уже как "граждан РФ".