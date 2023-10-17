РФ использует "теневые" корабли вблизи Финляндии для обхода нефтяных санкций, - Yle

Сейчас в России перевозят грузы российской нефти по меньшей мере 1000 нефтяных танкеров, а по некоторым оценкам даже почти 2000.

Профессор морского транспорта Улла Тапанинен заявила, что в мире его называют "серым" или даже "темным" флотом. Названия связаны с тем, что о танкерах и их состоянии практически ничего не известно.

"Хотя информации немного, известно, что около половины танкеров старше 20 лет. У танкера 20 лет - это возраст, когда следующим адресом судна чаще всего становится свалка металлолома", - говорится в материале.

Отмечается, что в водах вблизи Финляндии также плавает множество российских "теневых" кораблей.

Старые танкеры могут увеличить количество несчастных случаев

"В старом оборудовании рисков больше. Даже корпус может выйти из строя в худшем случае, но чаще возникают проблемы с системами управления или механизмами, и тогда корабль может сесть на мель, - отвечает Тапанинен.

Однако она подчеркивает, что нет причин слишком сильно волноваться. Безопасность на море постоянно повышается, а аварии на нефтяном рынке стали очень редкими.

Безопасность в Балтийском море также повышается за счет хорошо функционирующего надзора. Центр управления морским движением ежегодно предотвращает несколько посадок на мель, отслеживая маршруты судов, плавающих в Балтийском море.

Тапанинен больше беспокоит Северо-Восточный проход через Северный Ледовитый океан, через который недавно прошел российский корабль, не имеющий ледового усиления.

Санкции в отношении российской нефти

С 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Bloobmerg писало, что Россия все еще полагается на Европу в поставках своей нефти, несмотря на нарушение ценовых ограничений, установленных странами G7.

Также Соединенные Штаты на новом этапе внедрения потолка цен на российскую нефть активно работают по двум направлениям: введение санкций против обходящих ограничения, а также увеличение расходов РФ при транспортировке нефти по морю.