Зверства в Буче. Украина идентифицировала более 90 россиян, причастных к преступлениям

Украине уже удалось идентифицировать 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина.

По его словам, во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений.

"Более 1 700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче", - рассказал Костин конгрессменам США во время посещения города.

Он также сообщил им о массовых захоронениях, обнаруженных после освобождения города от оккупантов.

"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть настоящее лицо "русского мира" и режима РФ, основанное на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", - отметил Костин.

Генпрокурор подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку в создании Международного трибунала для привлечения руководства РФ к ответственности.

"В настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям. Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных", - сообщил Костин.

Напомним, ранее издание The New York Times идентифицировало десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.

Также сообщалось, что в Буче во время оккупации города российскими войсками основные военные преступления совершались в тех местах, дислоцировались части "кадыровцев" и бурят.

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