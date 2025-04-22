РФ использовала "перемирие" для подвоза боеприпасов: обстрелы на юге усилились

Он отметил, что после "пасхального перемирия" россияне значительно усилили огневую активность на юге.

"Он (враг - ред.) увеличил количество именно артиллерийских обстрелов - зафиксировано за прошедшие сутки более 420. Обычно мы фиксируем примерно 290-310, почти на 25% он повысил свою огневую артиллерийскую активность. Кроме того, возросла активность и по ударам FPV-дронами, дронами-камикадзе. Было зафиксировано за минувшие сутки более 600", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что россияне продолжают свои штурмы. Их зафиксировали уже около 25.

"Увеличение артиллерийских обстрелов связано с тем, что за эти сутки он (враг - ред.) осуществил логистическое обеспечение, подвез туда боеприпасы беспрепятственно, потому что мы не нанесли ударов - мы нанесли удары только в ответ. Зеркальный ответ против врага проводили. Поэтому он подтянул боеприпасы и сейчас проводит контрартиллерийские дуэли", - добавил спикер Сил обороны Юга.

По его словам, украинские защитники не оставляют такие действия врага без ответа - россияне уже потеряли артиллерийские системы.

При этом россияне достаточно часто используют для атак свою авиацию. Бьет враг не только по позициям украинских защитников, но и по мирным городам, в том числе по Запорожью.

Волошин рассказал, что оккупанты могут продолжать штурмы малыми группами и даже целыми подразделениями, как это было на прошлой неделе.