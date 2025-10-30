ua en ru
РФ возобновила полеты к своей авиабазе в Сирии после полугодового перерыва, - Bloomberg

Четверг 30 октября 2025 19:54
РФ возобновила полеты к своей авиабазе в Сирии после полугодового перерыва, - Bloomberg Фото: российский самолет Ил-62М (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Россия возобновила военные рейсы на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти полугодового перерыва, поскольку страны работают над восстановлением отношений после свержения Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, по меньшей мере два российских военных самолета совершили рейсы в сирийский портовый город Латакия, где расположена авиабаза Хмеймим.

  • 26 октября российский военный транспортный самолет Ил-62М прилетел из Ливии в Латакию, а затем направился в Подмосковье.

  • С 24 по 29 октября тяжелый грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" трижды выполнял рейсы на авиабазу.

Источник Bloomberg, близкий к Кремлю, подтвердил, что Россия возобновляет авиасообщение с Сирией.

Агентство напоминает, что Москва использует свои базы в Сирии для проекции военной силы на Ближнем Востоке и в Африке.

Кроме авиабазы под Латакией, которая является ключевым логистическим узлом для операций РФ в регионе, Россия также имеет военно-морскую базу в порту Тартус - свое единственное стратегическое укрепление в Средиземном море.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с сирийским лидером будущее российских баз во время их встречи в Москве две недели назад.

По данным источников, даже если России удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы будут существенно меньше, чем до падения режима Асада.

Bloomberg также напоминает, что сейчас в Москве находится делегация сирийского МИД, которая работает над восстановлением работы посольства страны. В частности, учреждение готовится восстановить консульские и административные услуги для сирийских граждан.

Российские базы в Сирии

Напомним, Россия поддерживала режим Башара Асада во время гражданской войны в Сирии. Именно при его правлении Москва разместила в стране свои военные контингенты - на базах в Тартусе и Хмеймиме, где с 2015 года находятся тысячи российских военных.

Два основных объекта - военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим вблизи Латакии - остаются ключевыми элементами влияния России на Ближнем Востоке.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение об использовании этих баз сроком на 49 лет - до 2066 года.

Однако после смены власти в Сирии вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных баз в Сирии остается нерешенным, несмотря на недавний визит сирийского лидера Ахмеда аш-Шаара и предложение российского диктатора Владимира Путина об "углублении дружбы".

Российская Федерация Война в Сирии
